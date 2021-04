Testování v práci a ve školách bude minimálně do konce května

O případném prodloužení dál do června chce ministerstvo rozhodnout do 7. května.

„Hlavní hygienička se vyjádřila v tom smyslu, že se bude určitě testovat do konce května,” řekl Arenberger. Proto navrhuje, aby se pro školy zakoupily testy zatím jen do konce května. Paralelně chce podle něj ministerstvo začít s laboratorně vyhodnocovaným PCR testováním.

Školy mají prozatím od Správy státních hmotných rezerv (SSHR) zajištěny do 10. května. Tendr na dodávku dalších více než pěti milionů SSHR zrušila a zatím není jasné, jak se bude situace vyvíjet a zda školy budou mít testy k dispozici i po tomto datu.

Ministr školství Robert Plaga (za ANO) uvedl, že by se výpadek mohl využít k zavedení PCR testů, přičemž školy by si je operativně mohly obstarávat samy a následně by je dostaly proplacené.