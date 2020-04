Testování na protilátky odhalí, kolik lidí mělo koronavirus bez příznaků

Právě testy na protilátky byl měly podle odborníků ukázat, jaká je tzv. promořenost českých obyvatel. Díky nim by se mohlo zjistit, jak velká část populace nákazu právě má, nebo jí už prošla bez symptomů.

„Je vhodný zejména pro pacienty po 14 dnech karantény, kteří jsou bez zdravotních obtíží nebo se domnívají, že přišli do styku s nakaženou osobou, ale nákaza koronavirem se u nich nijak neprojevila,“ vysvětluje lékařka Natálie Mészárosová z laboratoře NL - BioLab.

Zatímco testy na nemoc covid-19 jsou hrazeny pojišťovnou, testování na protilátky zatím hrazené není, finančně tak může být náročnější. „Výsledek má pacient do dvou dnů a cena testu na uvedené protilátky vyjde samoplátce na 1200 Kč,“ doplňuje lékařka Mészárosová.

„S testováním na protilátky by se mělo začít co nejdříve,“ apeluje lékařka. Není zatím jisté, zda protilátky v těle uzdravených budou znamenat ochranu. Podle lékařky ale existují studie, která mluví o imunitě po dobu dvou let po prodělání nemoci.