Teplá zima? Nic nenormálního, tvrdí meteorolog

„Nedbejme na lidskou paměť, ta není neomylná. V Bludné u Klínovce hospodařil sedlák, který popisoval v historických dokumentech, které jsem si mohl nedávno přečíst, že v zimě v roce 1901 a 1902 nemusel své krávy vůbec zahnat do stáje a celou zimu se popásaly po suchých mezích a na zbytcích trávy,“ usmíval se.

I přes teplé počasí se v některých lyžařských střediscích lyžovat dá, i když s běžkováním to bude horší. Rozhodně by ale podle něj bylo špatné odepisovat zimní sezonu na začátku ledna. „V pátek odpoledne přejde studená fronta a v průběhu soboty a neděle se začne ochlazovat. Ne nikterak radikálně, ale hlavně se změní poměry dosud inverzního počasí,“ prozradil meteorolog.

Teploty by se měly většinou pohybovat těsně pod nulou. „Rozhodující je, že už nebude pokračovat tání,“ uvedl meteorolog s tím, že lyžařská střediska budou moci využít chladné noci k zasněžování.

Obavy o nedostatek zásob vody v půdě na jaře nemá. „Pokud se budu dívat na věc z hlediska zásob vody, v jakém stavu se momentálně nachází na území Karlovarského kraje, tak co se týká povrchové vody, tedy půdy do pěti centimetrů hloubky, je nasycenost v nejnižších polohách Poohří od 81 do 95 procent,“ poznamenal Kovařík.