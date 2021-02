Také Senát je pro 14 volebních krajů

Na rozdíl od dohody v dolní komoře by ale senátoři nezvyšovali limit pro koalice ke vstupu do Sněmovny. Dosavadní kvorum 10, 15 a 20 procent pro dvoj-, tří- a vícečlenná uskupení stran zrušil Ústavní soud.

Zatímco poslanci Sněmovny uvažují, že by nově kvorum mohlo být 7, 9 a 11 procent, senátoři varují, že by taková úprava mohla vést k soudnímu zpochybnění voleb.

„Měnila by se pravidla hry během vyhlášených voleb, bylo by to nevhodné a nebezpečné,“ řekl šéf senátní komise Zdeněk Hraba (STAN) s tím, že kvorum pro koalice lze zavést až pro příští volby.