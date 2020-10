Tak vidíš, žádný virus není! Prymula nabil antirouškařům

Když se v neděli do Prahy sjelo na dva tisíce lidí, kteří na Staroměstském náměstí protestovali proti vládním opatřením proti koronaviru, nešetřil premiér Andrej Babiš kritikou. „Teď, když máme před sebou dva nejtěžší a nejsložitější týdny pro zvládnutí epidemie, jen zaměstnávají zdravotníky, záchranáře a policii, prostě profese, které potřebujeme fakt na úplně jiné činnosti,” zlobil se premiér na lidi, kteří slova představitelů státu o vážnosti situace a výzvy k ohleduplnosti a osobní zodpovědnosti odmítají.

Jednání ministra Prymuly jim teď dává do ruky silnou zbraň. „Od rána mi píšou odmítači, všichni ve stylu 'tak vidíš, žádnej virus není, přece by nebyli tak blbí, je to jenom buzerace',” napsal na svůj twitterový účet bývalý ředitel Komerční banky a investor Radovan Vávra.