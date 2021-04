Tachezy: Bez testů by se měla školní docházka omezit

Po fiasku tendru na antigenní testy do škol hrozí, že 10. května nebude čím ve školách žáky testovat. Mohli by třeba týden dva chodit do škol bez testování?

To je patová situace. Ještě nejsme v situaci, abychom plošně mohli povolit docházku bez testů, ale možná by se mohlo zvážit regionální hledisko. V krajích, kde je výskyt nákazy nízký, by se mohlo týden vydržet bez testování. Ale není to optimální. Pokud by se nějaké testy sehnaly, tak by měli mít přednost ti, kteří půjdou do školy nově. U nich totiž nevíme, z jakého prostředí přicházejí, jak moc je v dané skupině infekce rozšířená.

Když testy nebudou, měla by se docházka omezit?

Určitě v regionech, kde jsou čísla vysoká.

Podle ministerstva školství se kvůli výpadku antigenních testů zintenzivnila debata o zavedení PCR testů. Mohla by se ve školách, kde by se testovalo PCR, zrušit rotace?

Ještě jsme k tomu nedali jednoznačné stanovisko, ale myslím si, že toto by bylo průchozí a určitě o tom budeme s ministerstvem školství diskutovat. Čistě podle mě by se to mohlo tímto směrem ubírat. Ale záleží i na regionálních číslech a na tom, jak zodpovědně budou školy schopny PCR testování naplnit.

Mohly by se sundat dokonce i roušky?

To je velice křehká věc. Ve společnosti je proti rouškám odpor, ale ochrana dýchacích cest je zcela zásadní. Dalo by se uvažovat, že výhledově, až budou mít děti za sebou několik cyklů PCR testování, by mohli žáci ve třídě roušky odložit.

A jaký je váš názor na výjimku pro fanoušky fotbalu? MeSES vydává stanoviska, pokud s některým krokem ministerstva nesouhlasí, ale teď zatím žádné nevydala.

Naše doporučující stanoviska jsou spíše komplexního charakteru. Popisujeme v nich, co by se v dané situaci mělo nebo mohlo dělat. Řekli jsme, že prioritou jsou školy a nic jiného se nemá uvolňovat, dokud se nedostaneme na bezpečná čísla, tedy k hranici sto nově nakažených v průměru za den na sto tisíc obyvatel za sedm dní.

Ministerstvo zdravotnictví s námi diskutovalo rozvolňovací balíčky a k nim jsme se vyjádřili. V žádném případě tam v tomto momentě není nic, co by měli otevírat. Je to záležitost ministerstva, které k tomu dalo výjimku. Považuji to za špatný indikátor v situaci, kdy jsme řekli, že prioritou jsou školy. Situace ještě není dobrá.

Může tento krok zbrzdit pokles infekce, nebo je to hlavně špatný vzkaz pro společnost, která pak nebude moc ochotná opatření dodržovat?

Z epidemiologického pohledu, když všichni dodrží podmínky, tak doufám, že se trend nezmění. Ale i tak, jedná se o tisíce lidí… Určitě to není dobrý vzkaz. Společnost řekla, že prioritou jsou školy. My jsme doporučovali, za jakých podmínek se mohou postupně otevírat. Jsou velmi striktní – testování, rotace, pro všechny jsou velice komplikované. Ale chtěli jsme, aby se to rozběhlo. Spíš bych teď zvažovala, jak ulehčit učitelům a žákům. To bych považovala za důležité, a ne fandění fotbalu prezenčně.