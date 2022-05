Tábor pro uprchlíky v Malešicích Prahu 10 zaskočil

Nedostatek komunikace ze strany primátora ale odmítl mluvčí magistrátu hlavního města Vít Hofman. „O tomto záměru telefonicky informoval odbor bezpečnosti pražského magistrátu v úterý dopoledne přímo paní starostku, a to po ranním průzkumu teoretické proveditelnosti na místě.

„Pošta to tam teď připravuje, sekají trávu a podobně. Až pozemek bude připravený, hasiči začnou stavět stany. Přesný termín není zatím nikdo schopný říct. Až to bude připravené, tak se to tam postaví,“ konstatovala Dlubalová s tím, že princip městečka bude stejný jako u toho v pražské Troji.