Tabáčníci lámou poslance. Nezdražujte tolik

Ve Sněmovně se rozhořel tvrdý boj o to, jak velké nakonec bude zdanění tabákových výrobků. Zatímco vláda chce prosadit zvýšení spotřební daně už v příštím roce o deset procent a krabičku cigaret zdražit o 9 až 12 korun, tabákové firmy lámou poslance, aby pozměňovacím návrhem rozložili zdražení do více let.