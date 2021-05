Světelné instalace, hry i klouzačka. V Plzni otevřela interaktivní výstava pro rodiny

Téma Tajuplného lesa má hned několik odůvodnění. „O lese se hodně mluví v rámci ekologie, kácení, kůrovců. Les je i hodně zajímavý pro člověka a jeho psychiku, když jdete do lesa, je vám dobře. Často se objevuje v pohádkách, v mytologii. Proto jsme si řekli, že se podíváme na Tajuplný svět, na to, co se odehrává v dětské fantazii,“ sdělila Novinkám Lucie Kaslová, manažerka marketingu DEPA2015.