Švachula uspěl u ÚS se stížností na vazbu, za mřížemi ale dál zůstává

„Krajský soud neuvedl žádný relevantní důvod, pro nějž by bylo nutno o stížnosti rozhodnout neprodleně, ani obhájce stěžovatele neinformoval, že jím navržená lhůta k doplnění stížnosti je nepřiměřená. Byl povinen umožnit mu, aby v této lhůtě stížnost doplnil, jinak řečeno, byl povinen vyčkat s rozhodnutím do okamžiku, kdy to bylo zřejmé, že stěžovatel v avizované lhůtě odůvodnění stížnosti nepředložil,“ konstatoval soudce Zemánek.