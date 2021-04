Surikaty úplně u vytržení. Zvířatům v zoo se po návštěvnících už stýskalo

„Hned první den nám návštěvníci hlásili, jak úžasně se předváděli psi hyenovití. Honili se, chodili velmi blízko k vyhlídce. To, jak moc jim lidé chyběli, jsme pozorovali i na našich lvech, kteří se během uzavření doslova zamilovali do dělníků rekonstruujících nedaleký most. Lvi se vždy scházeli na pahorku a pozorovali je,“ řekl Právu mluvčí Safari parku Dvůr Králové Michal Šťastný.