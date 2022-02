SÚKL ministerstvu nedoporučil třetí dávku pro mladistvé, Válek to ignoroval

SÚKL tento týden informoval, že Evropská agentura pro léčivé přípravky (EMA) začala vyhodnocovat žádost o změnu registrace , která by umožnila podávání posilovací dávky vakcíny i dětem mezi 12 a 15 lety.

„Existuje jediná dostupná studie, o kterou byla snaha se opřít, a to byla studie z Izraele. Byla však prováděna na velmi malém počtu dětí a my jsme zjistili, že není natolik prokazatelná, abychom mohli tuto boostovací dávku doporučit dětem. Ve chvíli, kdy nejsme schopni říct, že tu převažuje benefit nad rizikem, tak to nemůžeme pro děti doporučit,” shrnula Storová, proč ústav nemohl vydat doporučující stanovisko.