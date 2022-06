Studie: Opakovaný kontakt s malými náložemi koronaviru vedl k lehkému covidu

Z dílčích dat plyne, že značná část populace se s virem setkala již v období od října 2020 do jara 2021, díky čemuž měla vytvořené protilátky. Odborníci nyní zkoumají vliv očkování na vývoj hladiny protilátek.

To vše za situace, kdy tempo epidemie již třetí týden pomalu zrychluje a na 100 000 obyvatel aktuálně připadá 31 potvrzených případů. V nemocnicích je s covidem 120 osob.

Data tak implikují, že promořenost populace byla výrazně vyšší, než uváděly statistiky ministerstva zdravotnictví. To je dáno i faktem, že až třetina účastníků studie prodělala nemoc bezpříznakově.

Není bez zajímavosti, že poměr asymptomatických účastníků se vyvíjel. Zatímco na podzim roku 2020 se jednalo o 20 procent, na jaře dalšího roku to bylo již 40 procent. Podle odborníků to ukazuje, že opakované vystavení omezené dávce viru způsobilo tvorbu protilátek, aniž by se u dotyčné osoby objevily příznaky onemocnění.