Studenti umí, propadlíků víc nebude, zní ze škol

Někteří si mohou dokonce oddychnout, protože už před nástupem do školy budou mít známky hotové. „Nám 21. května uzavírají známky a je to tak dobře, protože jinak by nám učitelé nasázeli pět testů za den,“ řekl Právu sedmnáctiletý Jan, student střední odborné školy v Praze.