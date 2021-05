Střelba i jízda těžkým terénem. Výrobci v Libavé předváděli své obrněnce za miliardy

„Všechna vozidla dokáží požadavky české armády splňovat na 100 procent,“ řekl ve čtvrtek Gazda během předváděcího dne ve výcvikovém prostoru Libavá na Olomoucku.

Zde výrobci BVP předvedli poslancům, generálům a novinářům, že stroje umí střílet i jezdit těžkým terénem. Ještě projdou speciální komorou, v které se ukáže, zda všechny systémy dokáží odolat extrémním teplotám nebo vydrží elektromagnetický puls.

Obrněnec Ascod španělské společnosti GDELS Foto: Oldřich Danda, Právo

Nové obrněnce by měly nahradit 40 let stará BVP sovětské výroby. „Kdokoli z nich vyhraje, tak nové vozidlo bude ohromným skokem pro českou armádu,“ poznamenal Gazda.

Během akce náměstek ministra obrany pro vyzbrojování Lubor Koudelka předal zástupcům firem výzvu, aby do měsíce předložily své finální nabídky na dodání 210 strojů.

Tři uchazeči

O zakázku se uchází švédská společnost BAE Systems se strojem CV90, německá firma Rheinmetall Landsysteme s vozidlem Lynx a španělská společnost GDELS s obrněncem Ascod.

Firmy musí poslat nabídku do 1. července. Poté zasedne komise vojáků a úředníků a pomocí matematického modelu, který zváží všechna kritéria, do čtyř týdnů vyberou možného dodavatele. Nakonec rozhodne vedení ministerstva obrany a poté vláda. Celý proces můžou ještě prodloužit připomínky firem nebo jejich žádost o prodloužení termínu dodání nabídky.

Rozhodne cena

Nejdůležitějším kritériem nákupu bude cena a náklady životního cyklu, o vítězi bude rozhodovat z 55 procent. Následují technické parametry, kterých je podle Gazdy několik tisíc, ty budou mít vliv na vítěze z 30 procent. Zbylých 15 procent určí rozsah zapojení českého průmyslu do zakázky. Důležité bude zapojení i státních podniků. Obrana chce zároveň podepsat servisní smlouvu se státním podnikem VOP CZ.

Zapojení českého průmyslu by mělo být nejméně 40 procent. Ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (za ANO) přišel s tím, že by obrana měla požadovat víc a měla chtít, aby dodavatel postavil v Česku továrnu na výrobu obrněnců, ale to ministr obrany Lubomír Metnar (za ANO) odmítl s tím, že nemůže měnit výběrové řízení v průběhu.

Obrana věří, že firmy se vlezou do cenového stropu, byť se za několik let, co výběrové řízení běží, ceny práce a materiálu podstatně zvedly. „Překročení ceny může vést až k vyloučení dodavatele,“ řekl Gazda.

Vláda váhá, opozice ji k podpisu vybízí

Otázkou zůstává, zda obrana zakázku dokončí do sněmovních voleb. Metnar i premiér Andrej Babiš připustili, že tak velikou zakázku nechají až na příští vládu. Ani Koudelka nyní nedokázal říci, zda do voleb k podpisu dojde. „Nemohu to potvrdit, ani vyvrátit,“ řekl.

Část opozice ale vládu vyzývá, aby se snažila stroje pro armádu koupit co nejdříve. „Je to natolik strategický nákup pro českou armádu, že by ji měla vláda dokončit klidně i před volbami. Na tom se shoduje většina výboru pro obranu,“ řekl Právu člen výboru za ODS Pavel Žáček. Proti nákupu je KSČM a SPD.

Česko má totiž závazek vůči NATO do roku 2026 vytvořit těžkou brigádu, která bude používat nová BVP. Podle Gazdy je to ještě splnitelné, protože firmy se zavázaly, že první stroje by mohly přijít 18 měsíců od podpisu.

Termín dodávek prodloužila pandemie

Ministerstvo se loni v květnu rozhodlo kvůli dopadům pandemie prodloužit termín dodávek poptávaných vozidel o dva roky do roku 2027, prodlouží se zároveň financování na sedm let do roku 2028.