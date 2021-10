Stovky armádních nováčků považují za čest sloužit

Například Martin Hercik z Děčína chodil ještě před pár měsíci do třídy plné holek. Přestože navštěvoval zdravotnické lyceum, přijímačky zvládl dokonce jako jeden z nejlepších. Pomohla jeho dobrá fyzická kondice z hokeje, který hraje. Pro bývalé spolužačky to byl šok, když se dověděly, že z něj bude voják. Zdůraznil, že reakce okolí na toto rozhodnutí byly vždy milé.

„To tak ve výcviku plníte jeden úkol za druhým a najednou si uvědomíte, že vám přímo nad hlavou projíždí obrněný transportér. Naši mě doma vždy vedli k vlastenectví a to, že tady můžu být, je pro mě velká čest. Chci být prospěšný,“ řekl Právu.

V budoucnu by chtěl pracovat u dělostřelectva nebo u chemiků. Na rozhodnutí o své specializaci má ještě rok.

To téměř dvoumetrový Ondřej Nevrla z Berouna to měl těžší. Vystudoval střední policejní školu a vybíral mezi povoláním policisty a vojáka. Zvolil armádu, protože se chce coby průzkumník účastnit zahraničních misí. Doma mu to rozmlouvali, ale neustoupil. Bohužel nenašel pochopení u své dívky a kvůli tomu, že zvolil kariéru vojáka, se dokonce rozešli.