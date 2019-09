Stíhání neonacistů bylo po deseti letech zastaveno

Když přitom detektivové tehdejšího policejního Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu (ÚOOZ) v čele s Robertem Šlachtou rozjeli v říjnu 2009 zatýkání v Praze, Brně či Českých Budějovicích, vypadalo to, že šli najisto posbírat vůdce české ultrapravicové scény, kteří se jen tak zpoza mříží na svobodu nedostanou.

Ve vazbě tehdy postupně skončilo osm lidí kvůli podezření z propagace nacismu, mezi nimi například zakladatel Národního odporu Filip Vávra, bývalý předseda pražské odnože rozpuštěné ultrapravicové Dělnické strany Patrik Vondrák nebo také Michaela Dupová z ženské odnože NO nazvané Resistance Woman Unity.

Podle loňského rozsudku Šindelářové ale propagovalo spíše myšlenky nacionalismu a národního socialismu, přičemž jej nelze stavět do kontextu s nenávistnou ideologií jen kvůli „občasným excesům“ a pár „extempore“.

„Soud je toho názoru, že pokud by mělo být trestným všechno to, čeho se měli dopustit obžalovaní, musel by podezření ze zvažované trestné činnosti čelit nejeden politický či jinak aktivní subjekt,“ upozornila loni soudkyně.