Stavba metra D může začít

Metro D získá do 15 dnů stavební povolení. Odvolání odpůrců byla zamítnuta ministerstvem dopravy. Po víc jak 40 letech tak co nevidět zahájíme stavbu nové linky pražského metra. Těším se a děkuji náměstkovi pro dopravu @Adam_Scheinherr za odvedenou práci! 👍

Jako první se postaví úsek z Pankráce na Nové Dvory a následně do Písnice. Později by měla trasa přes Nusle pokračovat na Náměstí Míru, kde by měla protínat linku A. Na Pankráci vznikne přestup na linku C.