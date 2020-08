Stát začal organizovat testování turistů do Řecka, dostanou přednost

V těchto laboratořích budou otestováni přednostně. Jejich seznam bude zveřejněn na stránkách ministerstva zdravotnictví. Měly by být v každém krajském městě, a to buď v krajské, či fakultní nemocnici.

„Lidé se nemusí dopředu registrovat na odběrovém místě přes jeho rezervační systém. Bylo by ale dobré, kdyby měli potvrzení o zaplaceném zájezdu nebo ubytování v Řecku. Aby to nebylo zneužíváno," řekla k tomu Rážová. Podle ní mají lidé využít testovací místo ve svém kraji.

Cestující do Řecka by měli dostat výsledek do 72 hodin. Na hranicích se zemí se budou muset od 17. srpna totiž prokázat PCR testem, který nebude moct být starší právě než tři dny. Muset budou mít ale i potvrzení o bezinfekčnosti od praktického lékaře. „Praktici nefungují přes víkend. To je docela slabé místo a velmi těžko se ovlivňuje,” zdůraznila Rážová.