Stát za miliardu vylepšuje tanky, které kvůli motorům brzy dojezdí

Fungovat totiž budou jen do okamžiku, než se jim v příštích letech porouchá motor. Jak Právo zjistilo, nové motory se do těchto tanků již nevyrábějí, a takřka nikde se už ani nedají sehnat náhradní díly.

Životnost tanků má být přitom díky modernizaci podle ministerstva prodloužena až do roku 2030, tzv. technické zhodnocení 33 strojů má za 1,098 miliardy korun zajistit státní podnik VOP CZ. V rámci projektu by se měly modernizovat systémy řízení palby a některých komunikačních prostředků, nijak se ale neřeší rovněž rychle stárnoucí pohonná soustava, tedy motory.

Jak Právo upozornil nejmenovaný expert na vojenskou techniku, původní komponenty k motorům se nevyrábějí již více než deset let a sehnat kdekoliv na světě náhradní díly je podle něj prakticky nemožné. „Jde hlavně o turbodmychadla, vstřikovače, vstřikovací čerpadla a startéry. Tankům proto hrozí, že už v příštích letech budou postupně nepojízdné,“ uvedl expert.

MO tak ani neuvedlo, zda by bylo možné vyrobit nějaké dostupné alternativy kritických součástek tanků, nebo jestli se pokusilo najít nějaké řešení s dodavatelem pohonné jednotky, izraelskou společností Nimda, či s americkou společností Caterpillar, která vlastní britského výrobce motorů Perkins. Obě společnosti mají v Česku svá zastoupení.

Právě Perkins před více než 15 lety dodal motory CV-12, které jsou srdcem českých tanků. Jak dlouho ale budou ještě tlouct, nedokáže nikdo s určitostí říct. Podle expertů se však nedá vyloučit, že kvůli problémům s motory budou muset být brzy odstaveny. Stovky milionů korun z kapes daňových poplatníků by tak mohly přijít vniveč.

Technické zhodnocení tanků T-72M4 CZ má české armádě umožnit splnit spojenecké závazky, že vybuduje brigádu těžkého typu, a zatím získat nějaký čas na rozhodnutí, jak bude dále s tanky postupovat. Představy armády na podobu nových strojů, které by MO mohlo pořídit v druhé polovině dvacátých let, by měla zpracovávat pracovní skupina resortu.