Stát odpustí menším firmám sociální odvody, schválila vláda

Firmám do 50 zaměstnanců by stát mohl odpustit sociální odvody a příspěvek na politiku zaměstnanosti za červen až srpen. Zaměstnavatel by ale nesměl propustit víc než desetinu pracovníků a ve srovnání s březnem nesnížit mzdy. Návrh zákona schválila v pondělí vláda.