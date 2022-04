Stát o mnohých uprchlících nic neví, napovídá sčítání SIM karet

„Předpokládáme, že zbytek k těm registrovaným si zajistil ubytování sám,“ uvedla Jakoubková. Pokud uprchlík odmítne místo, které mu nabídli v asistenčním centru, ztrácí podle rozhodnutí vlády nárok na to, aby mu s bydlením pomáhal stát.

Uprchlíci mají povinnost registrovat se do 30 dnů, a pokud žijí na ubytovnách či v hotelech, vyřizuje to podle mluvčí cizinecké policie Renaty Grecmanové jejich ubytovatel. Nakolik je povinnost splněna a nakolik adresy sedí, se zřejmě dosud nezjišťovalo. Ani pražský magistrát, ani jednotlivé radnice nemají přesné informace, kde se u nich uprchlíci nacházejí. Magistrát statistiku nevede.

„Nejsou zde k dispozici takto detailní přehledy, které by například evidovaly, kde jsou konkrétní lidé ubytováni. Můžeme odtud zjistit například věkovou skladbu uprchlíků v Praze 7, kromě jiného nám slouží pro plánování potřebných kapacit ve školách a školkách,“ uvedl Vokuš.

Dozvěděla se už o případech, kdy Ukrajinky utekly kvůli sexuálním narážkám z bydlení, ke kterému se narychlo dostaly. „Nejsou to otázky, zda se to bude dít, ale v jakém rozsahu,“ poznamenala expertka.

Příliv uprchlíků Jelínková chápe jako příležitost odstranit slabiny, především v sociálním systému. „Jednou z nich je dodržování zákoníku práce na trhu práce,“ uvedla expertka. Ukrajinci by měli vědět, že minimální měsíční mzda u nás nyní činí 16 200 korun.

„Ale to je za úvazek 40 hodin týdně, ne za víc. Je podstatné, aby to věděli a aby měli reálnou šanci s tím něco udělat, obrátili se třeba na inspektorát práce nebo právní poradenství nevládních organizací,“ doplnila expertka. Namístě podle ní je, aby stát přišel s informační kampaní o pracovních právech, a to v ukrajinštině. „Ukrajinci vyhledávají informace hlavně v rodném jazyce a je otázka, nakolik se sami dostávají k relevantním zprávám,“ dodala Jelínková.