Stát dal na přípravu jaderného úložiště 1,8 miliardy. A zatím se ani neví, kde vznikne

Kontroloři konstatovali, že úřad neustále posouvá termín výběru finální lokality úložiště. Naráží totiž na nesouhlas dotčených obcí a absenci normy, která by upravovala, jak se mohou do procesu výběru místa zapojit. Termín se prozatím posunul na rok 2022 s tím, že úložiště by mělo vzniknout do roku 2065.