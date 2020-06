Starostové vsadí ve volbách na čerstvého exhejtmana Bernarda

O tom, že Bernard vstoupí do STAN, se mluví už zhruba rok, dosud to ale ani krajský šéf Starostů a hejtmanův náměstek Pavel Čížek, ani sám Bernard nepotvrdili. To, že bude čerstvý exhejtman jedničkou kandidátky, zaznělo až v úterý na tiskové konferenci STAN v Praze. Původně měl Starosty do voleb vést právě Čížek, ten ale Bernardovi nabídl, že pokud do strany vstoupí, uvolní mu své místo.