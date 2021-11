Starostové by šli do vlády i bez Pirátů

Případný odchod čtyř pirátských poslanců do opozice by plány na novou vládu nezhatil, protože ODS, lidovci, TOP 09 a STAN by udrželi ve Sněmovně většinu 104 hlasů.

Podle místopředsedy Starostů Petra Gazdíka je věcí Pirátů, koho do vlády nominují. „My si kandidáty nekádrujeme, ale je to škoda, protože Jakub Michálek je na legislativní proces odborník,“ řekl Právu.

Další místopředseda STAN Věslav Michalik pro Seznam řekl, že by nebylo možné se řídit smlouvou, ve které se zavázali, že půjdou společně do vlády, nebo společně do opozice. „Odpověď je jednoznačná: vstoupili bychom do vlády. Žádný volič STAN by nepochopil, že by vznik vlády zablokovala strana se čtyřmi poslanci,“ sdělil.