Stařičké vojenské uazy už brzy vystřídají nové hiluxy

„Auta už prošla vojskovými zkouškami, nyní probíhá technická kontrola úřadem SOJ (Státní ověřování jakosti) a do konce měsíce bychom mohli první várku aut převzít,“ řekla Právu mluvčí generálního štábu Magdalena Dvořáková. Jako první zřejmě už na začátku srpna by měli nové terénní vozy dostat výsadkáři z chrudimského výsadkového pluku. A poté by měla nová auta směřovat k dalším jednotkám po celé republice.