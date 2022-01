Starají se o děti, stát jim hází klacky pod nohy

„Vzala jsem si do péče děti, o které jsem se starala v klokánku od té doby, co jim bylo rok a čtyři roky. Když jim hrozilo, že půjdou do dětského domova, řekli jsme si s manželem, že jim doma vytvoříme bezpečné místo. V původní rodině obě zažily hrozné věci,“ svěřila se Právu Martina Průšová, která pracovala v ústeckém klokánku.

Pěstouni, jako je Martina Průšová, spadají od Nového roku do kategorie „nezprostředkovaných pěstounů“ a těm se příspěvek od státu zkrátil: ještě v prosinci dostávali 12 tisíc hrubého na jedno dítě, nově pobírají 8878 korun čistého. A to znamená propad rodinného rozpočtu zhruba o dva tisíce měsíčně.

Nově se navíc těmto pěstounům nebudou započítat roky do důchodu a z této částky se jim nestrhává zdravotní a sociální pojištění. Zdravotní, které je povinné a jehož výše letos činí 2187 korun, si tedy musí hradit sami. „Nebýt příjmů manžela, vyšla bych jen stěží. Beru to jako podraz od státu,“ posteskla si Průšová.

„Přijde mi to nefér. V klokánku jsem absolvovala školení i psychotesty. Kdybych děvčata neznala z práce, ani by mě nenapadlo si je vzít do péče,“ řekla. „Teď budu mít méně peněz a musím si platit odvody. Je to nelogické,“ dodala Novotná, která si ze zařízení vzala celou sourozeneckou skupinu.