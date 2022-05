Stanové městečko pro uprchlíky bude v pražské Troji

Do řešení situace se zapojí i neziskové organizace, napsal během středy na Twitteru Rakušan. Připomněl také jednání s Maďarskem, protože část romských uprchlíků z Ukrajiny má i maďarský pas, a tudíž na ně Česko nepohlíží jako na ostatní prchající Ukrajince.

Situace na pražském hlavním nádraží se řeší. Lidi nenecháme spát na chodbách. Vznikne proto dočasné přístřeší s veškerým zázemím. Zapojené budou i neziskové organizace. Stále jednáme s Maďarskem o zrychlení screeningu příchozích do ČR. A díky všem, kteří pomáhají!

Pro uprchlíky z hlavního nádraží vznikne stanové městečko. Není to trvalé ubytování, uvedl Rakušan

Pro uprchlíky z hlavního nádraží vznikne stanové městečko. Není to trvalé ubytování, uvedl Rakušan Domácí

Je to nebezpečné, neetické a nehumánní, prohlásil ministr Rakušan k situaci uprchlíků bez patřičného ubytování

Kavka doplnil, že městečko by mělo být hotové do čtvrtečního rána. Hasiči jej následně předají Správě uprchlických zařízení, která by ho měla provozovat.