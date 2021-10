Stanjura: Snižovat platy ani penze nechceme

Kdy věříte, že bude mít Spolu novou vládu?

My jsme už deklarovali, že chceme mít koaliční smlouvu do ustavující schůze Sněmovny, tedy do 8. listopadu. Podle signálů, co mám, bychom měli mít novou vládu do konce roku, což bych považoval za mimořádně rychlé. I kdyby byla až v lednu, byla by to pro ČR standardní doba. I v Evropě bychom patřili k těm rychlejším.

Současná vláda má čtrnáct ministerstev, i když jen třináct ministrů. Zachováte jejich počet?

To je zatím v jednání a ne­jsem schopen odpovědět tak, aby to platilo. Nejprve budeme řešit společný koaliční program a teprve poté přijde na řadu debata o struktuře vlády, tedy kolik bude mít ministerstev. Poté přijde na řadu rozdělení mezi koalice, potom uvnitř koalic a pak teprve budeme řešit personálie, o tomto jsme tedy ještě nejednali.

Ptám se hlavně proto, že už kolují spekulace, že by vláda vytvořila nové ministerstvo pro digitalizaci či informatiku.

Tyto spekulace většinou neodpovídají realitě. Jestli ale někdo četl pečlivě náš předvolební program, tak my jsme už v něm měli, že chceme vytvořit úřad vicepremiéra pro digitalizaci. Právě digitalizaci veřejné správy bereme jako jeden z nejdůležitějších úkolů příští vlády. Ale tento nápad teprve porovnáme s budoucími kolegy a uvidíme, jestli s tím budou souhlasit. Každopádně to není nic překvapivého.

Měli by podle vás piráti, kteří mají čtyři poslance, požadovat ve vládě dvě nebo tři ministerstva, jak už deklarovali?

My jsme zahájili jednání ne jako pět stran, ale jako dvě koalice a v takovém formátu budou probíhat i další jednání. Dohodneme se jako koalice Spolu a PirSTAN a je pak na našich partnerech, jak si rozdělí odpovědnost. My si ministerstva rozdělíme uvnitř koalice a stejně tak oni, záleží na nich.

Nechceme hrát hru, že předseda jedné strany odmítá odpovědnost za jinou koaliční stranu a naopak, to není moc šťastné. Premiér by měl zodpovídat za vládu jako celek.

Vládu ale povede Petr Fiala z ODS. Neměl by mít jako premiér ve výběru ministrů právo veta?

Právo veta je asi příliš silný výraz. Předpokládám, že premiér bude se všemi nominanty mluvit individuálně. Platí, že my bychom měli sestavovat na základě shody, a pokud budou existovat nějaké pochybnosti, musíme je rozptýlit, nebo dál jednat. Právo veta je příliš silné, ale platí, že premiér za vládu zodpovídá. Nechceme hrát hru, že předseda jedné strany odmítá odpovědnost za jinou koaliční stranu a naopak, to není moc šťastné. Premiér by měl zodpovídat za vládu jako celek.

O obsazení resortů ještě nechcete hovořit, ale někteří politici o tom už začali mluvit sami. Například předseda STAN Vít Rakušan v rozhovoru pro Právo oznámil, že bude usilovat o křeslo ministra vnitra.

To ale není překvapivá informace. Už před volbami říkal, že má o tento resort zájem. My jsme však konzervativní strana a nejprve se chceme domluvit na programu. Půjde to po krocích, které jsem už řekl. My rozhodně nebudeme vzkazovat přes média, co chceme a co nechceme a přes co nejede vlak. Jednání zatím probíhají relativně hladce.

Předseda Petr Fiala na tiskové konferenci předal otázku na pád společnosti Bohemia Energy na předsedu lidovců Mariana Jurečku. Znamená to, že s ním už počítá jako s ministrem průmyslu?

Tak to určitě není, ale Ma­rian Jurečka se energetice poslední dobou hodně věnoval. Pracoval na energetickém zákoně i na zákoně o podpoře využívání obnovitelných zdrojů. Když se podívám na sestavu předsedů koaličních stran, určitě má k energetice nejblíž.

Rovněž Vlastimil Válek (TOP 09) poskytl v poslední době několik rozhovorů, z nichž to vypadá, jako kdyby se už připravoval na křeslo ministra zdravotnictví. V jed­nom z nich například řekl, že je normální, když neobjednaný pacient čeká v nemocnici šest hodin na ošetření. Nejsou takové výroky ještě před sestavováním vlády nešťastné?

O tomto rozhovoru nevím a těžko můžu hodnotit šťastné či méně šťastné výroky jednotlivých nominantů na ministry. Ani nevím, jestli TOP 09 pana poslance Válka na nějakou funkci nominuje.

Už jste deklarovali, že rozpočet na příští rok chcete odstupující vládě seškrtat. Kde budete škrtat a kde na to vezmete?

To vyplyne z programového prohlášení vlády, ale některé podrobné věci měly jednotlivé strany i v předvolebních programech. Platí to, co jsem předpokládal, a sice že bude rozpočtové provizorium. Bude-li při schvalování rozpočtu ještě současná vláda, tak předpokládám, že jí ho nová Sněmovna vrátí. A pokud bude už vláda nová, návrh stáhne.

Pokud budou dva nebo tři měsíce rozpočtového provizoria, nestane se nic dramatického. Obce, ale i stát by si s tím měly umět poradit. Pokud se nám povede sestavit vládu, začnou práce na úpravách rozpočtu, které budou odpovídat koaličnímu programu.

Není z hlediska schvalování státního rozpočtu nešťastné, že volby jsou v říjnu?

Nešťastné to je, ale zároveň to není jednoduché ústavně vyřešit. Volební období je čtyřleté, a když jej chtěla Sněmovna zkrátit, Ústavní soud to odmítl. Kdyby se volby konaly jako dříve na přelomu května a června, bylo by to mnohem praktičtější.

Vaše vláda bude muset dělat nepopulární opatření. Kde je jistota, že nebudete muset sáhnout ke snižování platů ve státní sféře nebo důchodů?

To mohu vyloučit, nic takového nezamýšlíme.

Nyní silně zdražují energie, ale i potraviny a některé léky. Máte připravený recept, jak s tím bojovat?

Musíme počítat s tím, že na boj s inflací máme instituce. Česká národní banka už s tím začala, když zvyšuje úrokové míry, a my do jejich kompetencí zasahovat nebudeme. Pravda je, že jednou z domácích příčin inflace jsou právě vysoké schodky státního rozpočtu. I ta opatření ČNB se neprojeví ze dne na den, mají nějakou setrvačnost. Co se týče cen energie, tam se musí kombinovat dva druhy opatření, a sice jak na národní úrovni, tak na evropské.

Ve jménu sociálního smíru budete muset dělat velké kompromisy. Jste si jisti, že pětikoalice vydrží?

Pevně věřím, že ano, ačkoliv jistý si být nemůžu. Zatím nemáme ani koaliční smlouvu. Máme velkou odpovědnost vzhledem k tomu, že jsme uspěli ve volbách. To je větší hodnota než rozdílné pohledy na některá témata. Ale velké programové rozdíly mezi námi nepředpokládám.

Konzervativní strany, jako je ODS, jsou sociálně citlivé z podstaty. Mezi „sociálním“ a „socialistickým“ je ale rozdíl, i když si to někteří pletou. So­ciální smír je pro společnost velmi cenný a obecně je žádoucí, aby se postupně dařilo zasypávat příkopy.

Ostatně i první povolební vystoupení Petra Fialy se neslo právě v tomto duchu, že jsme všichni občané České republiky. V tomto duchu budeme postupovat i po volbách. V politice máme být soupeři a bojovat spolu silou argumentů, předkládat voličům kvalitní programy, na jejichž základě se mohou rozhodnout. Nemáme ale rozdělovat, stavět proti sobě studenty a prarodiče nebo mladé rodiny proti zkušenějším.

Je zde milion lidí, jejichž hlas ve volbách propadl. Ti budou naštvaní na všechno, co vláda udělá. Navíc proti sobě budete mít sjednocenou opozici ANO a SPD.

Jsme na to připraveni. I v jiných volbách propadlo velké množství hlasů, pravda je, že nyní je jejich počet rekordní. Je to i tím, že se nám podařilo zvýšit volební účast (na 65 procent).

V závěru kampaně jsme vyzývali lidi, aby k volbám přišli, a v důsledku toho skončily některé strany těsně pod pěti procenty. Věřím, že ČSSD se do Sněmovny příště vrátí, protože demokratickou levici potřebuje každá země. Nemyslím si ale, že by voliči radikálnějších stran měli k vládě stejný postoj, tyto hlasy nelze sčítat. Samozřejmě záleží na tom, jak bude vláda postupovat a především jak bude vysvětlovat své kroky. Navíc tu máme 35 procent voličů, kteří i tak nevolili nikoho.

Určitě chceme snižovat počty úředníků. Ale abychom snížili jejich počty, musíme nejprve zrušit zbytečné agendy.

Slíbili jste zeštíhlení státu. Znamená to, že budete vyhazovat státní zaměstnance?

Určitě chceme snižovat počty úředníků. Ale abychom snížili jejich počty, musíme nejprve zrušit zbytečné agendy. Mnoho úřednických míst existuje pouze na papíře, někteří úředníci půjdou do penze. Nevyčítám těm lidem, že pracují pro stát. Ale všude platí, že máme úředníky skvělé a úředníky průměrné. Ti skvělí se nemusí o to, že by nenašli uplatnění, obávat.

Vyčítáte Babišově vládě, že nabírala úředníky, ale většinou se jednalo o učitele, policisty a hasiče…

Šestnáct tisíc úředníků je navíc, to jsou fakta. Oni celkem správně argumentují, kolik nabrali učitelů, hasičů a policistů. My ta čísla máme taky, ale zkrátka to nesedí.

Zrušíte elektronickou evidenci tržeb, jak jste slibovali?

My jako ODS ji určitě budeme chtít zrušit a budeme o tom jednat. Vláda Andreje Babiše sama přiznala, že EET zatěžuje podnikatele a přínos není velký. Stačí si přečíst argumenty z našich vystoupení ve Sněmovně, když jsme tehdy hlasovali proti. Ale jsme teprve na začátku jednání o programu.

Budou EET chtít zrušit i lidovci, kteří ji v Babišově vládě pomohli schválit a pochvalovali si, že se po jejím zavedení bude méně krást?

Tento problém ani není tak palčivý, protože EET je stejně do příštího roku vypnutá. Názory KDU-ČSL známe velmi dobře a máme to prodiskutované. Náš kompromis byl zhmotněný ve společném programu.

Budete chtít zrušit i slevy na jízdném pro seniory a mladé lidi?

Tento systém určitě nebude fungovat jako dnes. Osobně považuji celoplošné slevy na jízdném za chybné, celý tento princip je chybný. Znám plno se­niorů, kteří z toho nic nemají, protože nepotřebují nebo nemohou cestovat. Systém, tak jak je teď nastavený, nepovažuji za spravedlivý. Každá pomoc musí být adresná.

Jste připraveni na plná náměstí, pokud lidem sáhnete na některé jistoty?

Ještě jsme nic nepředvedli. Nevím, zda budou plná náměstí, nebo nebudou, a nechci o tom spekulovat. Musíme v první řadě dobře vysvětlovat občanům, proč vláda dělá takové kroky a jaké mají její rozhodnutí, opatření a zákony smysl. Za velmi důležitou považuji také spolupráci s odbornou veřejností.

Koalice Spolu jasně deklarovala, že daně zvyšovat nebude. Žádná z našich stran to neměla v programu.

Jeden z koaličních poslanců, Hayato Okamura (KDU-ČSL), už řekl, že doufá, že nová vláda nebude působit příliš pravicově a že vyšší zdanění bohatých je k diskusi. Neočekáváte pnutí v koalici kvůli daním?

Věřím, že ne. Koalice Spolu jasně deklarovala, že daně zvyšovat nebude. Žádná z našich stran to neměla v programu.

Sněmovní komise, v jejímž čele byl František Vácha z TOP 09, konstatovala, že Andrej Babiš posílal peníze na nákup nemovitostí ve Francii z české banky, žádné peníze tedy nepral. I podle Finančního analytického úřadu se o žádnou podezřelou transakci nejednalo. Vy jste na kauzu Pandora Papers v kampani poukazovali, budete se teď Babišovi omlouvat?

My jsme tuto kauzu v kampani podle mě nijak nevyužívali, spíš jsme byli relativně zdrženliví. Říkali jsme, že se to musí prošetřit. Klíčová politická otázka pořád zní, proč to Andrej Babiš dělal tak složitě.

Nová vláda bude muset řešit pandemii covidu. Vy sám jste řekl, že byste zrušil povinné respirátory. I ve vašem volebním štábu, ačkoliv jste deklarovali, že ochrana dýchacích cest bude po celou dobu povinná, ji neměl prakticky nikdo.

Především se budeme spoléhat na náš Anticovid tým, kde máme špičkové odborníky. Nevnímám potřebu respirátorů tam, kde se setkávají pořád titíž lidé. Navíc lidé se často nechali proti covidu naočkovat právě proto, aby nemuseli roušky nosit, to byl významný motivační faktor.

Ve chvíli, kdy budeme přemlouvat občany k očkování a zároveň jim budeme říkat, že musí stále nosit roušky, se velmi snižuje ochota neočkovaných, aby se rozhodli nechat se naočkovat. To je velmi problematické.

Budete tedy prosazovat povinné očkování, například pro některá zaměstnanecká odvětví?

Ne, to si vůbec neumím představit. Očkování musí zůstat dobrovolné. Ačkoliv znám hodně politiků, kteří proti povinnému očkování bojují, tak na druhé straně nevím o nikom, kdo by ho v politické debatě skutečně navrhoval.

Pokud ale vláda vyhlásí, že do restaurací budou smět pouze očkovaní, co je to jiného? Případně pokud se zkrátí platnost testů, u antigenních na den a u PCR na tři dny.

U restaurací to považuji za nesmysl. A to jak obsahově, tak z hlediska realizace. Pokud stát nastolí nějakou povinnost a myslí ji vážně, musí přesně vědět, jak ji vymáhat. To se netýká jen covidu, to mluvím obecně.

Co se týká zkracování platnosti testů, tady nejsem odborník, ale je pravda, že tohle má skoro charakter povinného očkování. Je třeba, aby vláda přiznala, co tím vlastně myslí. Takhle to vypadá, že vláda říká lidem, aby zůstali doma a chodili jen do parku, že je stejně jinam nepustí.

Jak tedy bude vaše vláda s pandemií bojovat?

Opět říkám, že na to máme odborníky v Anticovid týmu. Já prosazuji dobrovolnost. Stát musí dělat dobře osvětu a každou povinnost mít dobře zdůvodněnou. Ne chaotickou změť opatření, na jakou jsme byli doteď zvyklí.

Jak hodnotíte dění okolo nemocného prezidenta Miloše Zemana? Předseda Sněmovny Radek Vondráček za ním byl na oddělení intenzívní medicíny s kancléřem Vratislavem Mynářem, přičemž Ústřední vojenská nemocnice se později vyjádřila, že tam Vondráček neměl co dělat atd.

Přeji panu prezidentovi, aby se co nejdříve uzdravil a bylo mu lépe. Sněmovna by se 8. listopadu stejně sešla i bez prezidentova podpisu, takže nechápu, že za ním předseda Sněmovny s panem kancléřem chodili kvůli podpisu, který je vlastně zbytečný.