STAN: Kraje chtějí očistu, Rakušana drží

„Na mimořádném sněmu by mělo dojít k totálnímu zemětřesení ve vedení strany. Měli bychom také najít mechanismus, jak do hnutí zabránit průniku lidí, jejichž hlavní prioritou je hrabat pod sebe,“ řekl Právu Josef Horáček, předseda STAN v Královéhradeckém kraji.

Rakušan má místo jisté. „Pozice Víta Rakušana jako předsedy je teď neotřesitelná, s tou kauzou není nijak konfrontován a funkci zvládá,“ uvedl Horáček. Stejně mluví předseda STAN v jižních Čechách Jaroslav Havel. „Rakušan má uvnitř hnutí důvěru. Málokdo by tu funkci dokázal zvládat líp. Je pravda, že se Švejdarem to byla školácká chyba, ale ty dělá každý,“ řekl Právu Havel.

Narážel na to, že Rakušan se s bývalým šéfem policie Janem Švejdarem rozešel ve zlém. Kritici to nyní dávají do souvislosti s vyšetřováním Hlubučka. To ale Švejdar popřel.