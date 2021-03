Stále více seniorů propadá hazardu na internetu, napomáhá tomu i covid

„Stále častěji se na mě obracejí dospělé osoby s problémem hazardního hraní rodičů, kteří jsou ve starobním důchodu,“ řekl Novinkám adiktolog a odborník na patologické hraní František Trantina. „Většinou už je to ve fázi, kdy si senior napůjčoval spoustu peněz u nebankovních společností, nemá šanci dluhy splatit,“ dodal.

V případě starších hráčů, kteří se dostali do dluhových problémů kvůli hazardu, je podle adiktologa nezbytná podpora rodiny. „Je nutné převzít kontrolu nad financemi seniora, zjistit strukturu dluhů a řešit je, nejlépe s pomocí dluhové poradny a vyhledat adiktologickou pomoc. Donutit seniora, aby se zapsal do Rejstříku osob vyloučených z účasti na hazardních hrách,“ vysvětlil adiktolog.

Současná epidemie koronaviru nárůstu závislosti u seniorů napomáhá. Mnoho z nich si pořídilo počítač či mobil, aby byli v kontaktu se svými blízkými. Prostředí internetu jim také často pomáhá s osamělostí v izolací, ke které jsou kvůli koronaviru už skoro rok nuceni.

Podle Trantina jsou však na internetu senioři častěji vystaveni riziku. „Senioři nejsou obecně dosti obezřetní k reklamě a marketingovým sdělením. Stávají se kořistí všelijakých šmejdů, prodejců používajících manipulaci a nátlak. Reklamní sdělení hazardních firem hodnotí nekriticky, nechají se snadno ovlivnit,“ uvedl.

Díky internetu navíc odpadá potřeba návštěvy kamenné provozovny. „On-line prostředí nabízí anonymitu, senior, a zvláště seniorka, která by do herny nikdy nevkročila, nevidí problém zkusit štěstí s nějakým on-line losem. Jakmile už se u poskytovatele on-line hazardu zaregistruje, začne hrát další hazardní hry v nabídce, typicky výherní automaty on-line,“ dodal adiktolog.

To potvrzuje i Aleš Rod, ředitel výzkumu Centra ekonomických a tržních analýz (CETA), které na začátku února publikovalo studii dopadů regulace kamenných heren. „Zatímco hrubé výnosy ze sázek vzrostly ve 3. čtvrtletí o 5,6 %, výnosy z on-line technických her vzrostly o 117,4 %. S on-line hazardem začínají i lidé, kteří by do heren asi nevkročili, ve velkém třeba začínají hrát důchodci,“ uvedl Rod.

Zákaz heren: stamilionové ztráty a hraní on-line

K regulaci hazardu se uchyluje čím dál více českých měst. Od letošního roku se přidala i Praha, která vyhláškou zakázala provoz herních automatů na svém území, 41 z 57 městských částí také zakázalo v provozovnách živé hry jako jé například ruleta. Automaty by z města měly zmizet do roku 2024, kdy vyprchají všechny současné licence.

Podle studie CETA plošný zákaz samotný problém závislosti neřeší, zákazem navíc města přichází o značný příjem. Podíl obcí na celostátním výnosu z technických her, a to i na internetu, je totiž podle zákona o dani z fyzických her podmíněn existencí fyzických provozoven. Studie tak vypočítala, že Praha může v příštích pěti letech přijít dohromady o 1,27 miliardy korun. Navíc hrozí, že se většina hráčů přesune za hranici města či na internet.

„Zkušenosti z jiných měst i ze zahraničí ukazují spíše to, že se hráči v riziku a patologičtí hráči gamblingu nevzdají, což konzervuje výskyt řady nežádoucích jevů na území obce, avšak bez možnosti je pokrýt příjmy z hazardu,“ uvedl Rod.

K zákazu heren v minulosti přistoupily i Kladno nebo České Budějovice, které podle autorů studie od úplného zákazu pomalu ustupují. „Hazard v Českých Budějovicích podporován nebude," sdělil nicméně Novinkám náměstek primátora Českých Budějovic Ivo Moravec.

Podle mluvčí Magistrátu města Kladna Lenky Růžkové ubylo ve městě 90 % heren, v současné době je povoleno provozovat hazard na území Kladna pouze ve 12 provozovnách.

„Jednoznačně preferujeme cestu zásadní regulace a především kontroly, kterou tímto krokem budeme nad provozovateli heren mít. Prohibice historicky nikdy nebyla řešením a to, že zakážeme hazardní hry, v žádném případě neznamená, že lidé, natož patologičtí hráči, tento druh zábavy přestanou vyhledávat. Nulová tolerance problém neřeší, ale alibisticky ho odsouvá někam, odkud není cesty zpět," vysvětlil primátor Statutárního města Kladna Milan Volf (Volba pro Kladno).

„Je nezbytné si uvědomit, že regulace nabídky nijak nepostihuje poptávku, obzvlášť v situaci blízkého a dostupného substitutu. Lze tak očekávat, že z pohledu adiktologického bude mít regulace nižší než zamýšlené dopady,“ uvedl ekonom a spoluautor studie Jakub Žofčák.