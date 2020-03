SPOZ povede Šulc. Zeman na sjezdu volal po přímé volbě starostů

Zeman dlouhodobě navrhuje zavedení přímé volby starostů. Podle něj by to znemožnilo vytváření koalic, ve kterých by chyběl vítěz voleb. "Můj návrh byl velmi jednoduchý. Aby, ať už starostové nebo primátoři nebo hejtmani v komunálních či krajských volbách byli zvoleni tak, že se jimi stanou ti, kdo dostali největší počet preferenčních hlasů na kandidátce nejúspěšnější strany," řekl Zeman.