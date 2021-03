Spor o volební zákon. Kvůli Bendově návrhu se pohádali i budoucí volební spojenci

„Piráti a stanisti mě hejtují na sociálních sítích. Musí za každou cenu hledat konflikt, ale to asi patří k věci. Zcela evidentně jsme dnes konkurenti ve volbách. Hledají každý způsob, jak se do Bendy, potažmo do ODS trefit,“ řekl Novinkám.

Benda odkazoval na reakce na návrh úprav volebního zákona, který ve středu předložil na ústavně-právním výboru ve Sněmovně. Prosazoval, aby o obsazení části poslaneckých křesel po volbách mohla rozhodovat stranická vedení. V praxi by tak ve druhém skrutiniu určila regiony, kterým připadnou zbývající mandáty. Pro hlasovali na výboru zástupci ODS, ANO a SPD.

Aktuálně se hlasy rozdělují pouze v jednom kole. Novela volebního zákona ale musí být přijata kvůli nálezu Ústavního soudu, který v únoru zrušil dosavadní způsob přidělování mandátů. Podle jeho rozhodnutí je nespravedlivý pro malé strany a naopak zvýhodňuje ty velké. Zrušil také dosavadní kvóra nutná pro vstup koalicí do sněmovny. S doplněním volebního zákona přišli lidovečtí poslanci, senátoři i vláda.

Na sociálních sítích se nyní kvůli Bendově pozměňovacímu návrhu spustila smršť ze strany zbytku opozice. Mezi nejvýraznějšími kritiky byl šéf pirátských poslanců Jakub Michálek. „To jsou čisté devadesátky! Není to žádná maličkost, v minulých volbách šlo o 34 mandátů a někdy i většinu poslanců klubu,“ uvedl na Twitteru.

Michálek tak narážel na to, že podobný systém platil v devadesátých letech. Tehdy se však zbylé mandáty v druhém kole, tzv. skrutiniu, rozdělovaly přímo konkrétním kandidátům, nikoli regionům a jejich prvním náhradníkům, jak nyní navrhuje Benda.

„Nejsem debil a Piráti nemají pravdu“

Benda nyní dále odmítl, že by on sám jitřil napjaté vztahy během předvolební kampaně. „Já do nikoho nejdu. Uvědomuji si, že musíme po volbách hledat nějaké společné průsečíky, i když nebudou stoprocentní. Ale nesnažím se v rámci opozice získávat body tím, že ostřeluji jiné,“ uvedl Benda.

Další z účastníků středeční schůze výboru, Jan Farský (STAN), nicméně odmítá, že by měl spor další rozměr. „O tom, kdo má sedět v Poslanecké sněmovně mají rozhodovat výhradně voliči, nikoli strany. Marka Bendy si vážím za to, že když má názor, tak si za ním jde, ale není to osobní,“ řekl Novinkám.

Bendovu úpravu nepodpořili ani zástupci TOP 09 a KDU-ČSL, kteří s ODS kandidují v předvolební koalici. Benda to přičítá „vyhrocené atmosféře“, kterou na výboru podle něj zapříčinili právě Piráti. „Zamrzelo mě to,“ připustil nyní.

Člen výboru Marek Výborný (KDU-ČSL) ale Bendův pohled na věc nesdílí. Pro Novinky uvedl, že i přesto, že by návrh mohl pomoci například vyrovnat rozdíly v zastoupení jednotlivých krajů, nejde podle něj i kvůli rozporům o ústavnosti o nejlepší řešení.

Z toho důvodu bude nadále prosazovat, aby zbylé mandáty připadly těm krajům, které mají největší počty zbytkových hlasů, jak stojí v jejich lidovecké novele.