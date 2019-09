Spor o platy: mohou růst o tři i osm procent, či o fixní částku

Rozhodnout se musí do 16. září, dokdy by vláda chtěla ukončit přípravu státního rozpočtu na příští rok.

Ministryně financí Alena Schillerová navrhuje například jako jednu z variant zvýšení platů, aby se příjmy nezvyšovaly podle procent, ale stejnou částkou pro všechny. To by znamenalo, že u zaměstnanců, kteří mají malý plat, bude zvýšení v procentech vyšší než u lidí, kteří mají plat vysoký.

Jednotné nejsou ani odbory. Asociace samostatných odborů (ASO) by přidala všem stejně, a to 1500 korun, bez ohledu na jejich pozici, vzdělání a praxi. Konfederace odborových svazů požaduje pro učitele 15 procent, pro neučitelské profese a zdravotníky 10 procent a pro ostatní osm procent navíc, a to do tarifů, ne do odměn.