Spor o obraz za 200 milionů skončil zásahem policie v pražském luxusním hotelu

Zmíněný právník se pak loni 13. srpna sešel se zmocněncem rodiny a podle policie požadoval uhradit více než 17,5 milionu korun. Pak prý bude vrácení obrazu možné. Podle usnesení o zahájení trestního stíhání, jehož kopii má Právo k dispozici, o tři dny později Doucha svůj požadavek navýšil o zhruba 80 tisíc korun s tím, že pokud Adamovští nezaplatí do 15. září, může se cena ještě zvyšovat.

Z obavy, že svůj obraz již nikdy neuvidí, nakonec ukrajinští oligarchové podle detektivů svolili. Podle vyjádření Adamovských brali postup druhé strany za vydírání a vyhrožování. A báli se, že bude obraz poškozen či znehodnocen nebo prodán do zahraničí.

Za ukrajinskou rodinu pak její zmocněnec a zmíněný nasazený policejní agent, který vystupoval pod smyšleným jménem Štěpán Borski. Přítomen byl i znalec, který měl obraz ještě před předávkou peněz prohlédnout. Jakmile se tak stalo, Borski finanční obnos podle policistů předal Kyllarovi. Krátce nato ale do místnosti vtrhla zásahová jednotka a Kyllara s Douchou zatkla. Obraz tak nakonec skončil u majitele.

Oba muži si hned 8. října vyslechli obvinění z vydírání a z legalizace výnosů z trestné činnosti, tedy z tzv. praní špinavých peněz. Za to jim hrozí v případě soudní dohry pět až dvanáct let vězení. Vazební cele se ale nakonec vyhnuli.

Sám Kyllar popis celého případu, jak to uvádí policie, odmítá. „Je to celé nesmysl. Doufám a pevně věřím tomu, že to ani k soudu nedojde. Budeme navrhovat zastavení mého trestního stíhání,“ řekl včera Právu Kyllar.