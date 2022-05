Společnou měnu podporují jasně jen STAN a TOP 09

Proti euru jsou pak i opoziční hnutí ANO a SPD. Z mimosněmovních stran přijetí eura podporuje například ČSSD. A co k tématu říkají zástupci jednotlivých stran a ekonomové?

ČR dosud nesplňuje přístupová kritéria, proto je přijetí eura pouze hypotetickou otázkou. Podporujeme stabilnější kurz koruny vůči euru, který posílí vstup do (dvouletého povinného) systému směnných kurzů (ERM II). Ve výsledku bude znamenat stabilní prostředí pro exportéry, zachování kupní síly občanů a nižší náklady na obsluhu českého státního dluhu. O případném přijetí eura se rozhodne v delším časovém horizontu až po plnění všech podmínek včetně několikaleté účasti v ERM II. Prioritou je tedy splnění těchto kritérií včetně zvládnutí inflace. Přijetí eura je jedním z našich cílů, za kterým postupnými kroky míříme.

Hnutí STAN považuje vstup do ERM II i samotné zavedení eura za důležité a správné. Už při vstupu do EU jsme se k přijetí společné měny zavázali. Pokud chceme být respektovaným mezinárodním partnerem, musíme své závazky plnit. Nejen současný vývoj inflace a kurzu koruny k euru navíc přispívá k faktu, že přijetí eura je nejen politicky vhodné, ale i ekonomicky výhodné. Musíme vysvětlovat důležitost co nejrychlejšího splnění maas­trichtských kritérií a dalších rozpočtových pravidel EU.