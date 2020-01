Spojit průmysl a dopravu? Babiš má nouzi a postrádá odborníky, zlobí se opozice

„To, co hnutí ANO slibovalo, že nám nebudou vládnout nemehla, tak na ministerstvu dopravy to neplatí,“ prohlásil na úterní tiskové konferenci předseda STAN Vít Rakušan .

Podle TOP 09 bylo odvolání ministra dopravy Kremlíka krokem správným směrem, Jakob však připomněl, že to byl právě premiér Babiš, kdo Kremlíka pro funkci vybral. To zmínil i Výborný. „Je to selhání ministra Kremlíka, ale ta zodpovědnost jde za tím, kdo ho nominoval,” konstatoval Výborný.

Havlíček má být do funkce ministra dopravy jmenován v pátek po návratu premiéra Andreje Babiše (ANO) z cesty do Izraele. Havlíček už v pátek Novinkám řekl, že do budoucna by se mohly resorty průmyslu a dopravy spojit.