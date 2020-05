Sousedská pomoc vozí nákupy a léky tisícům seniorů. Zapojil se i Jiří Lábus

„Nabídka pomoci je široká, až neomezená, jde o to, co kdo potřebuje. Může se zalogovat na webu do kategorie 'Jiné' a tam specifikovat, jaký požadavek má, od vyvenčení psa až po opravy počítače,“ vysvětlil pro Novinky koordinátor projektu Michal Zima. Doplnil, že pokud senior není počítačově zdatný, má možnost zavolat na linku 800 88 55 99 a zanechat tam svůj požadavek.

„Máme v plánu ještě do budoucna přidat službu Sousedský pokec, kdy kdokoliv může zavolat na naši linku, tam charakterizovat téma, o kterém by si chtěl povídat, a ten druhý na lince, který zavolá stejným způsobem a zadá tento požadavek, tak je to navzájem spojí a senioři si takto mohou, když budou mít dlouhou chvíli, povídat s nějakým svým protějškem o tématu, ať už je to fotbal, ať jsou to olympijské hry, nebo počasí. To chceme do budoucna přidat,“ vysvětlil Zima.