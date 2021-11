Souhlasíme, něco se udělat musí, říká k opatřením většina oslovených v anketě Novinek

Z 16 lidí oslovených Novinkami v ulicích Prahy a Brna zastává většina názor, že přijatá opatření jsou na místě. Převládá mezi nimi také přesvědčení, že by se občané měli nechat proti covidu-19 naočkovat, když mají tu možnost.

„Lidi by měli míň hledat nějaké výmluvy a nechat se naočkovat,“ domnívá se muž oslovený na náměstí Míru v Praze.

Povinně naočkovat. A ti, co nejsou naočkovaní, tak ať zůstanou doma

Souhlas s ukončením uznávání testů vyslovil mladý pár oslovený na brněnském náměstí Svobody. „Hlavně by se měli naočkovat, když mají tu možnost,“ odpovídá mladý muž na otázku, zda je správné, že většině neočkovaných bude znemožněno využívat některé služby.

Mladá slečna o pár metrů dál má ale jiný názor. „Bylo by spíš účinnější se plošně testovat těmi PCR testy, protože jak známo i očkovaní můžou přenášet tu infekci,“ řekla Novinkám. Vůči neočkovaným jí pravidla připadají „praštěná”.

Nejradikálnější názor vyzývající k povinné vakcinaci vyslovila žena v Praze. „Povinně naočkovat. A ti, co nejsou naočkovaní, tak ať zůstanou doma,“ řekla rázně. Své rozhodné stanovisko vysvětlila tím, že jí na covid na jaře zemřeli ve stejný den oba rodiče a před nimi strýc, který je nakazil.

„Asi to vyvolá trochu nepokoje, že,“ předpokládá s úsměvem oslovený mladík v Brně.

Na jeho slova navázal opodál starší pán, který covid označil za uměle nafouknutou bublinu, aby měli lidé strach. „Je to novodobá psychologická válka pro to, aby se lidé stali poslušnými ovcemi a nosili roušky,“ domnívá se.

„Spíš uvidíme, jak to budou všichni dodržovat,“ poznamenala k tomu další oslovená žena v centru moravské metropole.

„Nevím, jestli opravdu většina nemocných jsou neočkovaní, ale když je to tak, tak to dává smysl,“ uvedl mladý muž v Praze, který dodal, že jeho se to nedotkne, neboť je očkován.