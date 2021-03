Sokolové v Dobřichovicích u Prahy sami postavili nové očkovací centrum

„Očkovací centrum vzniklo z naprosto bláznivého nápadu. S kolegou jsme nadávali na poměry, jak je to v republice nezvládnuté. Protože jsme sokolové a víme, že máme k dispozici tuto halu, rozhodli jsme se po vzoru zahraničních sportovních hal Německa a Rakouska , že bychom ji mohli dát k dispozici,“ sdělil Novinkám Jiří Geissler, vrchní koordinátor očkování centra AntiCovid Dobřichovice.

Ani o personál neměli sokolové nouzi. Hned od počátku nápadu vybudovat v Dobřichovicích očkovací centrum zveřejňovali v místních plátcích inzeráty, že hledají pomocníky, na které dostali přes 300 odpovědí. „Z toho zhruba 50 sester, asi 30 lékařů a zbytek byl administrativa. Jsou to penzisté, maminky na mateřských dovolených, ale jsou tam i zdravotníci, kteří chodí normálně do práce a ve svém volnu se ještě hlásí, že nám budou pomáhat tady,“ říká s tím, že tito pomocníci jsou za práci placeni.

„Já tady hraji s místními divadelníky divadlo. Normálně pracuji na Bulovce na JIP, ale protože jsou to kamarádi, tak mě poprosili, jestli bych jim nepomohla. Tak jsem tady ve volném čase,“ řekla Novinkám jedna ze sester, která vakcíny aplikuje.

Centrum je zařazené na seznamu krajských očkovacích center, vakcíny tedy získává přerozdělováním. „Teď (pátek) jsme bohužel ve stavu, že kolem poledního doočkujeme a už nemáme co dál. Pro tento týden jsme dostali 200 dávek Moderny a 120 dávek vakcíny Pfizer. Příští týden už to bude lepší, máme dostat 600 dávek Moderny, počet Pfizer vakcíny se dozvíme v úterý,“ dodává koordinátor.

Kapacita centra by přitom mohla dosahovat až 700 naočkovaných denně, o očkování je navíc velký zájem. Podle Geisslera mají momentálně zhruba 300 lidí „ve frontě“, než dorazí nové dávky vakcín. Právě kapacita je podle něj jednou z hlavních předností centra, díky které by se mohlo očkování populace urychlit. Centrum by mělo být podle Geisslera v provozu každý den včetně víkendů.