Snový Geronimo láká zástupy milovníků koní

„Já říkám, že mi netrénujeme a necvičíme, ale jen si spolu hrajeme, a to jak při přípravě na vystoupení, tak přímo před diváky. Není v tom rozdíl. Koníci vědí, co mají dělat. Jen se snažím vnímat jejich přirozenou energii a občas je usměrnit. To je celé,“ řekl Právu Bednář.