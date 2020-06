Sněmovnu zachvátila panika. Pražský náměstek mohl trousit koronavirus po celém městě

Nákazu koronavirem v úterý večer Novinkám potvrdil sám pražský náměstek Petr Hlubuček. Okamžitě, jak se zpráva šířila, se začala řada politiků ptát, kdy se s náměstkem naposledy viděli a kdo přišel do přímého kontaktu přímo s ním nebo s lidmi, kteří se s ním viděli.

Celé vedení Prahy jde do karantény, náměstek primátora má covid

Hygiena nyní všechny trasuje. Primárně se podle informací Novinek zaměřuje na ty, kteří se s náměstkem přímo setkali od soboty do úterka. V první řadě to bylo 10 dalších členů Rady hlavního města Prahy, dále asistenti radních, šéfové některých výborů, ředitelé odborů a předsedové klubů, kterými jsou Jiří Pospíšil (Spojené síly pro Prahu), Jan Čižinský (Praha sobě), Patrik Nacher (ANO) a Alexandra Udženija (ODS). Celkem jde asi o 40 lidí, kteří by měli jít během dnešního dne na testy.