Sněmovna zatím novelu pandemického zákona neprojedná

„Poslanecký klub podá veto na projednání pandemického zákona,“ avizoval šéf SPD Tomio Okamura s tím, že na to stačí podpisy dvaceti poslanců, což je právě počet členů poslaneckého klubu SPD.

Okamurovi na návrhu vadí mu mimo jiné neomezená platnost zákona, kterou obsahuje vládní novela. To by se však mělo změnit. Na doporučení zdravotního výboru zřejmě Sněmovna omezí časovou platnost do konce letošního listopadu.