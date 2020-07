Sněmovna se znovu sejde mimo plán. Kvůli superdani

Cílem schůze je projednat tyto dvě novely z pera ministryně financí Aleny Schillerové (za ANO) ještě před sněmovními prázdninami. Ty jsou od poloviny července do konce srpna.

Jedním ze dvou projednávaných bodů bude jednotná daň pro živnostníky. Ta by se měla týkat lidí s příjmy do 800 tisíc korun a podle vládou schváleného návrhu by měla platit od 1. ledna 2021.