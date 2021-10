Sněmovna schválila zmrazení platů politiků

„Pokud bychom to neudělali, platy se skokově zvýší, a to by bylo skandální. Za zvýšení našich platů bych se musel stydět, když žijeme z peněz daňových poplatníků,” hájil zákon na plénu premiér Babiš.

Za předvolební krok to tak označila například ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD). „Hnutí ANO to dělá před volbami. Já jsem to chtěla řešit v květnu, pan premiér to nezařadil na pořad vládní schůze. Teď před volbami se to projednává. To je náhodička. V květnu to nešlo, teď to hoří,” uvedla Maláčová.