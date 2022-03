Snaha chránit se před radiací jódem může být riziková, varuje Státní zdravotní ústav

Lidé jódové tablety začali nakupovat poté, co ruský prezident Vladimir Putin v neděli oznámil, že nařídil uvést ruské jaderné síly do vysokého stupně bojové pohotovosti. V pátek brzy ráno ruské jednotky obsadily jadernou elektrárnu v ukrajinském Záporoží, kterou přes noc ostřelovaly a kde po palbě propukl požár. Podle ukrajinských úřadů ale míra radioaktivity v oblasti nepřesáhla nebezpečnou úroveň.

„Pokud se tablety užijí ve správný okamžik, to znamená v rozmezí dvou až čtyř hodin před tím, než je organismus vystaven působení radioaktivního jódu, žláza se přednostně zasytí stabilním jódem a vdechovaný radioaktivní jód se do štítné žlázy nedostane," napsal SÚJB.

Nebezpečný je ale podle odborníků i nedostatek jódu, proto se přidává například do soli. Dospělá osoba by měla mít ve stravě kolem 150 mikrogramů jódu na den, u dětí ve věku čtyři až 17 let je dávka 90 až 130 mikrogramů.