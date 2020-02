Snad umí číst, ne? Opozice se posmívá ČSSD, že chce řešit komedii kolem DPH

„Přijde mi to jako žert, že bychom měli projednávat něco, co už jsme rok projednávali. Předpokládám, že sociální demokraté umí číst a vědí, co schvalovali,“ podotkl na úterní tiskové konferenci ve Sněmovně šéf poslanců TOP 09 Miroslav Kalousek.

„Chápu dvě sazby, ale tři sazby jsou nesmysl, je to bez jakékoliv koncepce. Jediný důvod, proč to vláda zavádí, je okamžitý populismus,“ dodal Kalousek.

Šéf ČSSD Jan Hamáček minulý týden řekl Blesku, že by se měla připravit nová novela. „Ohledně piva mě napadá citát bývalého ruského premiéra Černomyrdina: Chtěli jsme to nejlepší, a dopadlo to jako vždycky. Ministerstvo financí tuto záležitost nedomyslelo, jsme připraveni podpořit rychlou novelu, která do celé věci vnese jasno,“ uvedl Hamáček.