Smlouva s USA umožní jednat o základně v ČR

Černochová ještě před odletem do USA vyvolala pozdvižení, když naznačila, že by mohla v USA jednat o vy­budování americké základny v Česku. Po bouři, kterou to vyvolalo mezi politiky, ona i premiér Petr Fiala (ODS) situaci mírnili, že by se jim americká základna sice líbila, ale že o ní není řeč.