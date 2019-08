Šmarda si vyšlápl na Schillerovou

„Namísto odvážných rozhodnutí a systémových změn přichází nová éra tupých škrtů. To bylo ale přesně to, co nám nejvíc vadilo na Miroslavu Kalouskovi. Ten sice měl odvahu k nepopulárním reformám, ale chyběla mu citlivost, trpělivost, a hlavně schopnost porozumět potřebným. A tak jeho éra neskončila slavně,“ napsal na Facebooku Šmarda.

Vláda podle ní řeší i „mrtvé duše“ ve státní správě a investice. „Právě proto věřím, že ČSSD záleží na tom, aby tuto zemi neuvrhla do rozpočtového provizoria, což by bylo to nejhorší, co by mohlo občany této země potkat. Znamenalo by to totiž omezení nejen výdajů provozních, ale také investičních a prorůstových, které mají za cíl posunout ČR vpřed,“ dodala Schillerová.