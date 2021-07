Slíbené odměny za doučování jsou nízké, stěžují si učitelé

Resort chce poskytnout školám na doučování celkem 250 milionů, učitelé by měli dostat nanejvýš 250 korun za hodinu. Ti s tím ale nesouhlasí, představují si víc. Předsedkyně profesní organizace Učitelská platforma Petra Mazancová serveru řekla, že by kantoři měli za doučování dostat až jednou tolik.

„Učitelská platforma dlouhodobě usiluje o to, aby učitelé nepracovali za 250 korun na hodinu. Nedovedu si představit, že by se to nabídlo nějakému jinému profesionálovi, pokud se od něj chce práce navíc,“ uvedla Mazancová.